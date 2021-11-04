В то время как фондовые индексы США обновляют свои исторические максимумы, сохраняется ряд неопределенностей, которые могут привести к коррекции в акциях компаний. Среди них — ужесточение политики ФРС, развитие ситуации с COVID-19, проблема с цепочками поставок в ряде отраслей и др. И если в отношении последних факторов маловероятно, что мы получим ясность в ближайшее время, то в отношении ужесточения политики ФРС ситуация немного прояснилась по итогам заседания Федрезерва 3 ноября, на котором он сохранил ставку на уровне 0–0,25%, но объявил о сокращении программы количественного смягчения.

Прежде чем перейти непосредственно к итогам заседания, необходимо ответить на вопрос: «Почему программа выкупа акций так важна и как ужесточение текущей политики ФРС может повлиять на фондовый рынок?» Давайте разбираться.

Напомню, в чем суть вопроса ужесточения политики ФРС. В марте 2020 года она пошла на экстренные меры по смягчению монетарной политики для поддержки экономики и фондовых рынков в условиях катастрофической нехватки ликвидности на фоне падения акций из-за объявленных карантинных ограничений в большинстве стран мира и распространения COVID-19. Тогда ключевую ставку резко снизили до диапазона 0–0,25%, а также была объявлена рекордная программа обратного выкупа активов на $120 млрд ежемесячно, из которых $80 млрд пришлось на покупку гособлигаций США и $40 млрд на покупку обеспеченных ипотечными закладными облигаций (MBS). С тех пор ФРС придерживалась данной политики и не ужесточала ее. Ситуация в экономике за это время нормализовалась — рынок труда по последним данным находится в лучшем состоянии с момента начала пандемии. Однако баланс Федрезерва раздулся до невероятных $8,5 трлн, тогда как в начале 2020 года он слегка превышал $4 трлн. К тому же за последние месяцы существенно выросла инфляция, что должно подталкивать ФРС к ужесточению монетарной политики для контроля за ростом цен.

Для понимания того, что нужно было ждать от этого заседания, следовало обратить внимание на протоколы предыдущего (21–22 сентября), которые были опубликованы 13 октября. Согласно им, замедление программы выкупа активов планировалось начать в конце этого года (ноябрь или декабрь) и закончить к середине следующего. Около половины членов ФРС склонялись к первому сокращению в декабре, но отмечалось, что сохраняется высокая вероятность старта замедления уже в ноябре. Кроме этого, в протоколах были указаны ориентиры по темпам сокращения, а именно замедление на $15 млн в месяц ($10 млн за счет гособлигаций и $5 млн за счет ипотечных облигаций). Предполагая, что такой темп сворачивания сохранится, ФРС закончит программу за восемь месяцев — ориентировочно, в июне 2022 года, если брать ноябрь как точку отсчета.

Второй вопрос для этого заседания — ориентир по срокам начала повышения ставок. Если еще в начале года вероятность поднятия ставки в 2022-м была минимальной, то сейчас вполне вероятно, что в следующем году нас ждет не одно, а несколько повышений ставок на минимальные 0,25 п.п. за раз. Конечно, всё это достаточно условно, так как при любом ухудшении внешнего фона ФРС может замедлить темпы сворачивания программы и тем более повышения процентов. По опыту прошлых увеличений, Федрезерв после повышения берет паузу для отслеживания влияния на макроэкономические показатели. С учетом этого вполне вероятно, что у ФРС будет возможность повысить ставку как минимум два раза во втором полугодии 2022-го. На момент прошлого заседания Федрезерва уровень безработицы составлял 5,2% (данные за август). Общая инфляция по итогам августа составила 5,3%, а индекс инфляции без учета энергоносителей и продуктов питания вырос на 4%.

Что могло препятствовать решению начать сокращение программы уже в ноябре? Ухудшение макроэкономических показателей или ситуации с COVID-19, а также снижение инфляции. Однако ничего из этого не произошло. Уровень безработицы уменьшился до 4,8% за это время, а инфляция всё еще находится существенно выше 2% — общая инфляция по итогам сентября 5,4% в годовом выражении, а базовая 4%. Таким образом, вероятность начала сокращения была максимальной.

По итогам заседания в среду, как и ожидалось, было принято решение начать сокращение программы выкупа активов уже в ноябре. Темп замедления составит $15 млн в месяц ($10 млн — гособлигации и $5 млн — ипотечные облигации). Однако ФРС пока объявила только о замедлении на $15 млн в ноябре и декабре, отметив, что решение о дальнейших шагах по сокращению примут позже. Федрезерв будет ориентироваться на влияние сокращения программы на экономические показатели. Ставку ожидаемо оставили на текущем уровне.

Рынок позитивно воспринял эти новости, так как был готов к ним. Ноябрь был выбран в качестве старта для того, чтобы успеть оценить к декабрьскому заседанию (14–15 декабря) влияние изменения политики на экономические показатели. К моменту заседания в декабре уже будет доступно большинство макростатистических данных за ноябрь. Конечно, маловероятно, что на этих данных уже успеет сказаться сокращение программы, так как с момента замедления выкупа активов пройдет всего полмесяца. ФРС будет скорее ориентироваться на общий тренд улучшения экономики и ситуацию с инфляцией.

Позитивная реакция рынка на опубликованное решение связана с тем, что пока ФРС не объявила точных планов о сворачивании всей программы до середины следующего года и план на январь-февраль будет представлен на декабрьском заседании. Также с учетом высокой инфляции была вероятность, что ужесточение будет более серьезным, чем ожидалось, что как раз и могло привести к коррекции, но этого не случилось. Однако отмечу, что, судя по пресс-конференции, уверенность ФРС в том, что инфляция носит временный характер, снизилась. Это повышает вероятность более быстрого ужесточения в случае сохранения или того хуже повышения темпов роста инфляции. Тем не менее маловероятно, что решение от 3 ноября приведет к коррекции фондовых индексов.

Автор — аналитик «БКС Мир инвестиций»

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