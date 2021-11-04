Столтенберг заявил об охране территории Балтийского моря силами НАТО

Йенс Столтенберг, выступая на заседании северного совета в Копенгагене, заявил, что НАТО на севере Европы охраняет Балтийское море. Страны севера призвали поддержать альянс. Регион стратегически важен для НАТО, особенно в условиях растущей напряженности, передает телеканал «Известия». Генсек также намекнул, что двери НАТО открыты для Финляндии и Швеции. По словам Столтенберга, альянс выразил обеспокоенность из-за учений России на Балтике. При этом учения НАТО в Черном море Столтенберг в речи не упомянул.

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