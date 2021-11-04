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Скончался исполнитель песен «Москва» и «Казачок» Жоржи Данн

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В Испании скончался французский певец Жоржи Данн, ему было 82 года. Об этом в среду, 3 ноября, сообщила газета El Pais.

Отмечается, что смерть наступила во время операции на бедре, для проведения которой исполнитель лег в больницу Пуэрта-де-Йерро. Он решился на операцию, несмотря на опасения врачей в связи с его слабым здоровьем и множеством хронических заболеваний в анамнезе.

Настоящее имя певца — Жорж Майер Дан. Он родился в Париже в 1940 году. Закончил Парижскую консерваторию по классу кларнета, также освоил саксофон и аккордеон. Получив диплом преподавателя, он некоторое врем работал учителем и начал сочинять юмористические песни вместе со своими учениками.

В 1964 году Данн представлял Францию на музыкальном средиземноморском фестивале в Испании. С тех пор его поездки в Испанию были постоянными, и позже он поселился здесь навсегда.

Первым хитом певца стала композиция Casatshock («Казачок»), вышедшая в 1960 году. По мнению журналистов испанского издания, уже тогда были заметны основные черты творчества Данна: легкие танцевальные ритмы, забавные абсурдные или сюрреалистические тексты. Он прославился как исполнитель так называемых летних хитов — песен, которые становятся популярными в летний сезон. Кроме того, важную роль в его творчестве играли мотивы русской музыкальной культуры.

Наибольшая популярность Данна пришлась на 1970-е и 1980-е годы. Среди его известных песен того времени также Moscu («Москва», 1980).

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