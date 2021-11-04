Гимнастка Мельникова победила в многоборье на турнире в Швейцарии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова победила на турнире Мемориала Артура Гандера в швейцарском Моргесе. Об это стало известно в четверг, 4 ноября.

Отмечается, что Мельникова набрала 43,200 балла. На втором месте оказалась французская спортсменка Таис Бура, тройку лидеров замыкает американка Сиена Алипио.

Среди мужчин первым стал представитель США Юл Молдауэр, россиянин Никита Нагорный завоевал серебряную медаль, а третью строку занял украинский спортсмен Илья Ковтун.

31 октября сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях с обручами и булавами на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).