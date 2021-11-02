Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала серебро ЧМ в Японии

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях с обручами и булавами на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» 31 октября.

Художницы соревновались в мастерстве владения тремя обручами и четырьмя булавами. В финале российская команда допустила потерю предмета и получили 40,950 балла. В составе серебряных призеров чемпионата — Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Россиянки уступили итальянским соперницам, которые с 42,275 балла завоевали золото состязаний. У хозяев первенства — японской команды с 40,900 балла — бронза чемпионата.

Ранее, 29 октября, сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете ЧМ в Японии. Россиянки стали лидерами в групповом многоборье, также их баллы принесли сборной первенство в командном турнире.

30 октября россиянка Дина Аверина вышла в лидеры в индивидуальном многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в Японии.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Дины Авериной на чемпионате мира, отметив, что соревнования удались.