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Данные более 45 млн пользователей VPN-сервисов попали в Сеть

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Логины, пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств 45,5 млн анонимных пользователей мобильных VPN-сервисов оказались в открытом доступе в Сети. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

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Отмечается, что среди пострадавших пользователей есть и россияне, их число оценивается в 795,7 тыс.

По информации канала, на теневых форумах появились слитые данные пользователей таких сервисов, как FreeVPN.org и DashVPN.io. Они занимаются конфиденциальностью данных людей через персональные VPN.

Информацию о себе пользователи оставили на незащищенном сервере системы управления базами данных MongoDB. Оба сервиса принадлежат компании ActMobile Networks. На сайте компании указано, что ее услугами воспользовалось более 75 млн человек по всему миру.

Уточняется, что похищенные данные получены в период с 2017 по 2021 год.

Обычно VPN-сервисы используют, для того чтобы посещать заблокированные сайты и частично скрывать сведения о собственных устройствах.

Ранее, 19 октября, хакеры получили доступ к базе данных правительства Аргентины, в которой содержится информация обо всех удостоверениях личности граждан, и выставили эти сведения на продажу в Сети. В интернете оказались идентификационные карты всего населения Аргентины, то есть информация о почти 46 млн человек.

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