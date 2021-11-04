Автомобиль врезался в группу детей в японском городе Содзя

В японской префектуре Окаяма произошло ДТП, в котором пострадали четыре ребенка. Об этом в четверг, 4 ноября, агентство Kyodo.

В городе Содзя автомобиль выехал на тротуар и протаранил группу детей. По информации полиции, пострадали четверо несовершеннолетних дошкольного возраста. Некоторые из них в тяжелом состоянии доставлены в больницы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

16 октября семь россиян пострадали в аварии с автобусом в Турции. Все они были госпитализированы. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Водитель не справился с управлением из-за дождя.