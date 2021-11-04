Путин провел совещание с руководством Минобороны

Российские вооруженные силы и дальше будут получать самые современные системы. Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и предприятий Оборонно-промышленного комплекса в Сочи, передает телеканал «Известия».

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет. Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия — одно из ключевых направлений развития вооруженных сил. Безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов, потому что за каждым из образцов — долгий, кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов. Не раз отмечал, что благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, нашей фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении», — отметил российский лидер.

Президент регулярно проводит совещания по модернизации армии. Встречи помогают корректировать и улучшать программы развития. МО традиционно уделяет науке большое внимание. Ведомство оперативно внедряет все самые современные разработки. В борьбе с пандемией МО тоже показывает достойный пример. Военные дисциплинированно прошли массовую вакцинацию. Благодаря прививкам летальность от коронавируса в ВС в 45 раз ниже средней по РФ.

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