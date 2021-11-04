Россия назвала внешние силы причиной ситуации в Боснии и Герцеговине

Обострение внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ) вызывает беспокойство России, которая считает катализатором за происходящее внешние силы, заявил на заседании Совета Безопасности 3 ноября постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Обеспокоены очередным, беспрецедентным за весь послевоенный период обострением внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине. Ситуация усугубляется безответственными действиями ряда внешних сил. В результате все достижения многолетнего и многотрудного процесса межнационального примирения оказались под серьезной угрозой», — сказал он.

Небензя добавил, что Россия, как один из гарантов Дейтонских соглашений, не может оставаться безучастной к происходящему.

«Мы не будем мириться с демонстрируемым рядом наших коллег пренебрежительным отношением к суверенитету Боснии и Герцеговины, за которым стоит нежелание выходить из образа опекуна БиГ, имеющего право диктовать боснийцам то, как им надлежит строить свою государственность и управлять своей страной» — приводит слова дипломата «РИА Новости».

В середине октября посол РФ в Сараево Игорь Калабухов в беседе с «Известиями» сообщал, что значительная часть ответственности за обострение политической ситуации в БиГ лежит на бывшем Высоком представителе Валентине Инцко — кризис начался после того, как он предложил запретить отрицание «геноцида» в Сребренице в июле 2021 года.

Внутриполитические разногласия в Боснии и Герцеговине возникли между членами президиума: избранным от местных хорватов Желько Комшичем, от бошняков - Шефиком Джаферовичем с одной стороны и сербским представителем с другой.

После введения бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года противоречия разгорелись между боснийскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке.

В июле МИД России сообщал, что в Москве считают «грубым вмешательством» во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. Это не что иное, как «вопиющее превышение полномочий» по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и «прямое нарушение» утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.