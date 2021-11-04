Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Общество
Стала известна причина крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Мир
Мережко заменит Резникова в составе украинской делегации в ТКГ
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Мир
Антонов заявил о постепенном восстановлении контактов между Россией и США
Экономика
Правительство России рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
Премьер Украины спрогнозировал сложный отопительный сезон
Мир
Патриарха Варфоломея снова госпитализировали во время визита в США
Мир
Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Россия назвала внешние силы причиной ситуации в Боснии и Герцеговине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обострение внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ) вызывает беспокойство России, которая считает катализатором за происходящее внешние силы, заявил на заседании Совета Безопасности 3 ноября постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«В Боснии и Герцеговине консенсуса по поводу членства в НАТО нет»
Посол РФ в Сараево Игорь Калабухов — о расширении альянса на Балканах, нелегитимности высокого представителя ООН и закупках газа по «Турецкому потоку»

«Обеспокоены очередным, беспрецедентным за весь послевоенный период обострением внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине. Ситуация усугубляется безответственными действиями ряда внешних сил. В результате все достижения многолетнего и многотрудного процесса межнационального примирения оказались под серьезной угрозой», — сказал он.

Небензя добавил, что Россия, как один из гарантов Дейтонских соглашений, не может оставаться безучастной к происходящему.

«Мы не будем мириться с демонстрируемым рядом наших коллег пренебрежительным отношением к суверенитету Боснии и Герцеговины, за которым стоит нежелание выходить из образа опекуна БиГ, имеющего право диктовать боснийцам то, как им надлежит строить свою государственность и управлять своей страной» — приводит слова дипломата «РИА Новости».

В середине октября посол РФ в Сараево Игорь Калабухов в беседе с «Известиями» сообщал, что значительная часть ответственности за обострение политической ситуации в БиГ лежит на бывшем Высоком представителе Валентине Инцко — кризис начался после того, как он предложил запретить отрицание «геноцида» в Сребренице в июле 2021 года.

Внутриполитические разногласия в Боснии и Герцеговине возникли между членами президиума: избранным от местных хорватов Желько Комшичем, от бошняков - Шефиком Джаферовичем с одной стороны и сербским представителем с другой.

После введения бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года противоречия разгорелись между боснийскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке.

В июле МИД России сообщал, что в Москве считают «грубым вмешательством» во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. Это не что иное, как «вопиющее превышение полномочий» по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и «прямое нарушение» утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021