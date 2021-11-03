Бывший игрок КХЛ умер после потери сознания во время матча

Хоккеист словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки скончался после того, как потерял сознание в матче чемпионата Словакии. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает пресс-служба команды.

«С глубокой печалью в сердце и сожалением сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Наши глубочайшие соболезнования родным и близким. Больше информации в данный момент после консультации с семьей Бориса выкладывать не будем. Просим всех уважать частную жизнь семьи Садецки», — приводятся слова директора клуба Душана Пашека в Facebook.

Спортсмен потерял сознание и был госпитализирован в конце октября, дополняет «Газета.ру».

С 2016 по 2018 год Садецки выступал за «Слован» в Континентальной хоккейной лиге, на его счету пять очков в 19 играх за команду, пишет «Спорт-Экспресс».