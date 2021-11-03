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ВМС Ирана отразили пиратскую атаку на нефтяной танкер со стороны США

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ВМС Ирана отразили атаку США на нефтяной танкер в Оманском заливе. По сообщениям СМИ республики, судно пытались заблокировать на входе в территориальные воды с помощью военных кораблей и вертолетов. Военные корабли США остановили танкер и начали перегрузку нефти на другое судно, передает телеканал «Известия». На место происшествия прибыли ВМС Ирана и спецназ Корпуса стражей исламской революции. Иранская сторона сообщает, что военные пытались украсть нефть. Тегеран ранее заявлял, что флот США занимается пиратством.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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