ВМС Ирана отразили пиратскую атаку на нефтяной танкер со стороны США

ВМС Ирана отразили атаку США на нефтяной танкер в Оманском заливе. По сообщениям СМИ республики, судно пытались заблокировать на входе в территориальные воды с помощью военных кораблей и вертолетов. Военные корабли США остановили танкер и начали перегрузку нефти на другое судно, передает телеканал «Известия». На место происшествия прибыли ВМС Ирана и спецназ Корпуса стражей исламской революции. Иранская сторона сообщает, что военные пытались украсть нефть. Тегеран ранее заявлял, что флот США занимается пиратством.

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