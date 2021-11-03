В Польше начали тестировать украинскую «дрожжевую» вакцину от COVID-19

В Польше начали тестировать украинскую вакцину созданную на основе дрожжей. Препарат планируют выпускать в форме таблеток и спрея, передает телеканал «Известия». На разработку было выделено 10 млн грн или 27 млн рублей. Однако провести исследование в стране, где вакцина создана, не получилось. Дело в том, что в лабораториях Украины не размножают SARS-CoV-2. Результаты испытаний в Польше будут известны через две-три недели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.