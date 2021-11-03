Домогаров опроверг слухи об уходе из Театра Моссовета

Актер Александр Домогаров опроверг в среду, 3 ноября, слухи о своем уходе из Театра Моссовета.

«Я не ушел. Взял отпуск на полгода», — ответил он на соответствующий вопрос в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот день руководитель пресс-службы театра Татьяна Горина заявила «Известиям», что никаких официальных заявлений от Домогарова об уходе из театра не поступало.

По ее словам, у Александра Юрьевича есть свои творческие планы вне театра. Кроме того, спектакли Андрея Сергеевича Кончаловского, в которых занят Александр Домогаров, временно отменены.

Также сообщается, что в ближайшие месяцы спектаклей Кончаловского в афише нет. Режиссер планировал ставить «Укрощение строптивой» по Шекспиру. Возможно, отметила Горина, он планировал занять в спектакле Домогарова, однако пока официального распределения ролей не было.

Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что артист уходит из Театра Моссовета. Сообщалось, что якобы он написал заявление об уходе в конце октября и пока покидает театр на полгода.

При этом актриса Валентина Талызина рассказала, что Домогаров не принимает нового художественного руководителя Марчелли, сообщается на сайте kp.ru. Она назвала уход артиста в творческий отпуск большой утратой, потому что на Домогарова шел народ, зрители его любят.