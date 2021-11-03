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В Театре Моссовета прокомментировали данные об уходе Домогарова

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Никаких официальных заявлений от Александра Домогарова об уходе из Театра Моссовета не поступало. Об этом 3 ноября заявила «Известиям» руководитель пресс-службы театра Татьяна Горина.

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«Официальных заявлений от Александра Домогарова не поступало, артист не покидает труппу. У Александра Юрьевича есть свои творческие планы вне театра. Это нормальная, естественная ситуация для актеров. Кроме того, временно отменены спектакли Андрея Сергеевича Кончаловского, в которых занят Александр Домогаров. Режиссер вместе с супругой, актрисой Юлией Высоцкой находятся в Италии»,— сказали в пресс-службе.

Также сообщается, что в ближайшие месяцы спектаклей Кончаловского в афише нет. Режиссер планировал ставить «Укрощение строптивой» по Шекспиру. Возможно, отметила Горина, он планировал занять в спектакле Домогарова, однако пока официального распределения ролей не было.

Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что артист уходит из Театра Моссовета. Сообщалось, что якобы он написал заявление об уходе в конце октября и пока покидает театр на полгода.

Домогаров был занят в спектакле «Ричард III», который шел 3–4 раза в месяц, и в чеховской трилогии Кончаловского.

6 июля стало известно, что народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, где прослужил десять лет. По словам актера, он «решил изменить свою участь». Актер выразил уверенность, что не пропадет, и ему уже поступают звонки из крупнейших театров Москвы.

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