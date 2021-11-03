В Театре Моссовета прокомментировали данные об уходе Домогарова

Никаких официальных заявлений от Александра Домогарова об уходе из Театра Моссовета не поступало. Об этом 3 ноября заявила «Известиям» руководитель пресс-службы театра Татьяна Горина.

«Официальных заявлений от Александра Домогарова не поступало, артист не покидает труппу. У Александра Юрьевича есть свои творческие планы вне театра. Это нормальная, естественная ситуация для актеров. Кроме того, временно отменены спектакли Андрея Сергеевича Кончаловского, в которых занят Александр Домогаров. Режиссер вместе с супругой, актрисой Юлией Высоцкой находятся в Италии»,— сказали в пресс-службе.

Также сообщается, что в ближайшие месяцы спектаклей Кончаловского в афише нет. Режиссер планировал ставить «Укрощение строптивой» по Шекспиру. Возможно, отметила Горина, он планировал занять в спектакле Домогарова, однако пока официального распределения ролей не было.

Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что артист уходит из Театра Моссовета. Сообщалось, что якобы он написал заявление об уходе в конце октября и пока покидает театр на полгода.

Домогаров был занят в спектакле «Ричард III», который шел 3–4 раза в месяц, и в чеховской трилогии Кончаловского.

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