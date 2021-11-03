На Украине пять членов кабмина написали заявление об отставке

На Украине массовое увольнение чиновников. Сразу пять членов кабмина написали заявление об отставке. Среди увольняющихся: министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики и первый вице-премьер Алексей Любченко, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран. Рада рассмотрит заявления на ближайшем заседании, передает телеканал «Известия». Причины масштабного кадрового демарша не уточняются.

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