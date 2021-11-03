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В ФРГ рассказали о ходе сертификации «Северного потока – 2»

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Даты окончания процедуры сертификации газопровода «Северный поток – 2» пока нет. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии Беате Барон в среду, 3 ноября.

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«Как известно, процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве продолжается. Точной даты я назвать не могу», — указала она.

Барон напомнила, что по закону процедура может продолжаться до четырех месяцев, а запустили ее в начале сентября.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило, что ввод газопровода в эксплуатацию может затянуться до 8 мая 2022 года, поскольку решение регулятора ФРГ далее будут изучать в Еврокомиссии. Подчеркивалось, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. В агентстве добавили, что поставки газа по СП-2 могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

В компании-операторе газопровода, Nord Stream 2 AG, заявили «Известиям», что не комментируют продолжающиеся юридические и регуляторные процедуры по СП-2. Там сказали, что о дальнейших технических шагах сообщат дополнительно.

В заявлении Восточного комитета германской экономики (OAOEV), распространенном в среду, отмечается, что любые попытки затормозить запуск газопровода по политическим мотивам являются контрпродуктивными. Там пояснили, что при ускоренном переходе с угля на газ можно реализовать серьезный потенциал сокращения выбросов CO2 в ближайшие годы. Получается, что природный газ прокладывает мост в мир свободных от CO2 или климатически нейтральных газов, например водорода.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что холодная зима в Европе может заставить европейцев торопиться с принятием решения о вводе СП-2, так как им выгодно будет быстрее запустить газопровод. Однако это не является единственным и определяющим фактором. По его словам, Bloomberg просто берет «максимальные сроки».

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября, но газопровод пока не начал свою работу. Его построили от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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