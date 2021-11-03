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Тендер на проведение банкетов с осетриной объявили власти Ставрополья

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Власти Ставрополья объявили аукцион по поиску подрядчика на подготовку и проведение губернаторских приемов. Начальная стоимость контракта — 800 тыс. рублей.

От исполнителя требуется обслуживать участников мероприятий, которые проводятся по инициативе главы края или правительства региона, в том числе обеспечить работу официантов.

В меню есть рыбная и мясная коллекции, в которые включены ростбиф, буженина, сало по-домашнему, различные виды сыров и элитный чай.

Также в меню осетр, припущенный со сливочно-икорным соусом, каре ягненка с кнельной массой и фисташками, канапе, филе птицы с малиновым соусом. Из алкогольных напитков предусмотрены водка, шампанское или вино, сообщает NewsTracker.

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