Тендер на проведение банкетов с осетриной объявили власти Ставрополья

Власти Ставрополья объявили аукцион по поиску подрядчика на подготовку и проведение губернаторских приемов. Начальная стоимость контракта — 800 тыс. рублей.

От исполнителя требуется обслуживать участников мероприятий, которые проводятся по инициативе главы края или правительства региона, в том числе обеспечить работу официантов.

В меню есть рыбная и мясная коллекции, в которые включены ростбиф, буженина, сало по-домашнему, различные виды сыров и элитный чай.

Также в меню осетр, припущенный со сливочно-икорным соусом, каре ягненка с кнельной массой и фисташками, канапе, филе птицы с малиновым соусом. Из алкогольных напитков предусмотрены водка, шампанское или вино, сообщает NewsTracker.