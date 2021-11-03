На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме погибли восемь человек

В Панаме во время тематической вечеринки в стиле сериала «Игра в кальмара» на Хеллоуин погибли восемь человек. Об этом 31 октября сообщил TN News.

Инцидент произошел 29 октября утром. Предполагается, что на вечеринке устроили перестрелку две местные банды, в результате чего были застрелены пять человек, еще три тела нашли на мусорной свалке неподалеку. Семь человек получили ранения.

Прокурор Рафаэль Балойес рассказал, что стрельба началась после выстрела одного человека в предполагаемых членов конкурирующей банды под названием «Лос Галактикос».

На данный момент задержаны два человека, в том числе брат одного из убитых в результате стрельбы.

«Мы предполагаем, что он использовал огнестрельное оружие, чтобы защитить своего брата», — рассказал прокурор.

В свою очередь, директор полиции Джон Дорнхайм отметил, что некоторые из участников имели судимости и огнестрельные ранения в результате прошлых стычек.

2 ноября сообщалось о том, что во время традиционного похода за сладостями на Хеллоуин в городе Фостория в американском штате Огайо детям дали конфеты со швейными иглами внутри. По словам правоохранителей, находки были обнаружены в двух конфетах. Полиция порекомендовала родителям проверить конфеты своих детей на рентгене в местной больнице.