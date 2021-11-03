Моряки с Mount Whitney прогулялись по Стамбулу. По некоторым данным, вернулись

военнослужащие США в нетрезвом виде, передает телеканал «Известия». Направляющийся в Черное море Mount Whitney прошел Босфор. В Стамбуле Mount Whitney остановился по пути в Черное море, где корабль должен присоединиться к эсминцу Porter

«Местные жители заметили, что турецкая сторона заранее начала разгружать пролив, направляя суда к противоположному берегу. Обычно так поступают, когда ждут визита военных кораблей. Так что, вероятно, США известили Турцию о приходе USS Mount Whitney, как и положено, за восемь дней. При этом в НАТО отметили, у них нет никакой информации относительно целей и задач флагмана», — рассказал корреспондент «Известий».

Ранее через пролив Босфор прошел ракетный эсминец USS Porter. Цель — проведение операций с партнерами по НАТО. С Mount Whitney можно управлять

всем Шестым флотом США. Командование утверждает: это не учения, а целая операция.



«Задача западных сил сейчас состоит в том, чтобы на максимально высоком уровне поддерживать градус напряженности и заставлять Вооруженные силы России, ВМФ РФ реагировать на ситуацию. В принципе это можно считать частью войны на истощение», — поделился военный эксперт Иван Коновалов. В последний раз плавучий штаб Mount Whitney подходил к Севастополю в 2014 году. За маневрами внимательно следит Черноморский флот. Минобороны сообщило о полете

Е-8 в акватории Черного моря в течение нескольких часов. Воздушное судно сопровождали два топливозаправщика КС-135.



Севастополь — основная база российских военных кораблей. При этом не всем членам НАТО нравится присутствие США. Турецкие политики уверены: дни США в регионе сочтены. Кроме того, у Турции есть козырь — Международная конвенция Монтре.

В Черном море военные суда иных стран могут пребывать лишь 21 день. По документу, в Черное море военным судам нечерноморских государств можно заходить только на три недели и при соблюдении суммарного тоннажа.

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