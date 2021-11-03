Аналитики раскрыли заработок школьников в TikTok

Аналитики оценили заработок школьников и студентов на рекламе в TikTok. Оказывается, заработок молодых людей в возрасте от 12 до 21 года в разы выше, чем у взрослых пользователей! Больше всего получают танцоры, блогеры «лайфстайл», психологи, представители бьюти-сферы, юмора и кулинарии, передает телеканал «Известия». За размещение рекламы школьники и студенты берут в среднем 1600 рублей, в то время как старшее поколение довольствуется 1300 рублями. Наименьший гонорар, по данным аналитиков, оказался у паблик-аккаунтов, в которых видео выкладываются от имени сообщества. Там за коммерческий пост можно получить порядка 500 рублей. Сумма выплаты зависит от популярности аккаунта. Звезде TikTok в среднем платят в 71 раз больше, чем начинающим пользователям. Наноблогер получает 350 рублей за один пост, микроблогер — 600 рублей, мидлблогер — 1000 рублей. У звезды соцсети — 25 тыс. рублей. Повлиять на цену рекламы может синяя галочка верификации.

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