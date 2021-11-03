Тарантино продаст семь сцен из «Криминального чтива» в качестве токенов

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино намерен продать семь вырезанных сцен из его фильма «Криминальное чтиво» в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил во вторник, 2 ноября, телеканал CNBC.

Также на аукцион на NFT marketplace OpenSea будут выставлены оригинальные рукописные сценарий фильма и эксклюзивные аудиокомментарии от самого Тарантино.

«Я рад представить эти эксклюзивные сцены из «Криминального чтива» поклонникам. Секретная сеть и секретные NFT обеспечивают целый новый мир, объединяющий поклонников и артистов, и я очень рад быть частью этого», — написал режиссер в пресс-релизе.

Купленный контент станет доступен только обладателям упомянутых токенов, которые смогут скрыть свои персональные данные, отмечает «Газета.ru».

Ранее, 29 октября, игровой проект по мотивам фильма «Игра в кальмара» запустил токен Squid. За сутки цена монеты выросла на 2400%, капитализация достигла $174 млн. В ходе торгов на пике токены достигали цены $2856. Менее чем за час стоимость актива упала до $0,0008. В скачках цен создатели обвинили мошенников.

NFT — это невзаимозаменяемые токены, которые созданы на основе технологии блокчейна и позволяют купить права на тот или иной цифровой объект.