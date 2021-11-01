Токен «Игры в кальмара» рухнул вслед за ростом на 7500% за день

Токен по мотивам «Игры в кальмара» рухнул вслед за ростом на 7500% за день. Из-за рекордных рейтингов сразу после премьеры сериал получил свою криптовалюту, передает телеканал «Известия». В ходе торгов на пике токены достигали цены $2856. Менее чем за час стоимость актива упала до $0,0008. В скачках цен создатели обвинили мошенников. Капитализация новой криптовалюты — около $175 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.