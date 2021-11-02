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Главу города Белогорска Игоря Ипатко задержали за взятку с поличным

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Мэр города Белогорска в Крыму Игорь Ипатко задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) при получении взятки. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил во вторник, 2 ноября, в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

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«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко», — написал он в сообщении.

Аксенов поблагодарил коллег из ФСБ за профессионализм и верность долгу и отметил, что борьба с коррупцией — системная и непрерывная работа.

«Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — подчеркнул глава республики.

В УФСБ по республике Крым и Севастополю уточнили, что Игорь Ипатко был задержан с поличным при получении взятки в размере 1,4 млн рублей. По оперативной информации, деньги мэр Белогорска получил за покровительство предпринимательской деятельности. Ипатко занимал пост главы администрации города Белогорска Белогорского района Республики Крым с 2019 года, сообщает «Газета Ru».

27 октября стало известно о проведении обысков в администрации Керчи (Республика Крым). По данным местных СМИ, сотрудники силовых структур проверяют распределение бюджетных средств на благоустройство общественных территорий.

5 октября задержали мэра Евпатории Роман Тихончук. По данным источника, градоначальнику вменяют преступления по статьи: организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

В конце сентября были задержаны отправленные в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Их подозревают в мошенничестве, при этом Кабанова могут обвинить в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.

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