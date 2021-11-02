Главу города Белогорска Игоря Ипатко задержали за взятку с поличным

Мэр города Белогорска в Крыму Игорь Ипатко задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) при получении взятки. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил во вторник, 2 ноября, в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко», — написал он в сообщении.

Аксенов поблагодарил коллег из ФСБ за профессионализм и верность долгу и отметил, что борьба с коррупцией — системная и непрерывная работа.

«Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — подчеркнул глава республики.

В УФСБ по республике Крым и Севастополю уточнили, что Игорь Ипатко был задержан с поличным при получении взятки в размере 1,4 млн рублей. По оперативной информации, деньги мэр Белогорска получил за покровительство предпринимательской деятельности. Ипатко занимал пост главы администрации города Белогорска Белогорского района Республики Крым с 2019 года, сообщает «Газета Ru».

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