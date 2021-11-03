В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать в Москве цифровую платформу для обучения водителей такси. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии во вторник, 2 ноября.

Разработка платформы будет вестись при участии экспертов ведущих профильных вузов. Состоять она будет из четырех информационно-образовательных блоков.

Как отмечает НСН, первый из них будет посвящен транспортному законодательству, а также особенностям дорожного движения. В частности, планируется уделить внимание контролю технического состояния транспортных средств, режиму труда и отдыха водителя такси, правилам поведения в случаи возникновения ДТП, а также основам оказания первой медицинской помощи, сообщает «Москва 24».

Второй блок будет представлять собой пассажирский сервис с такими разделами, как правила взаимодействия водителя и пассажира, правила работы с агрегаторами, порядок и принципы оказания различных видов услуг, уточняет РИАМО.

Кроме того, в состав платформу будут включены москвоведение и блок по русскому языку.

«Один из ожидаемых эффектов курса — сделать работу водителей такси более комфортной через иное восприятие столицы: городская среда станет для них более понятной, а улицы и культурные объекты — знакомыми и интересными», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Блок по русскому языку предусматривает разные уровни сложности для водителей, у которых русский язык родной, и тех, для кого русский язык является иностранным. В частности, курс будет охватывать особенности профессиональной коммуникации водителя такси.

В разделах цифровой платформы можно будет найти учебные материалы и тестовые задания, которые позволят оценить уровень освоения изучаемой темы. Платформу предполагается интегрировать с комплексной информационной системой «Аналитика работы такси», пишет сайт aif.ru.

Отмечается, что цифровая платформа будет способствовать повышению квалификации и профессиональных знаний водителей такси в Москве, а это, в свою очередь, положительно отразится на комфорте и безопасности перевозки пассажиров. На создание платформы правительство столицы выделило 59,5 млн рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

29 октября в Московской области таксистов-нарушителей начала выявлять нейросеть. За первые сутки работы нейросети выявлено более 3,1 тыс. нарушений. Самые распространенные из них — отсутствие или повреждение желтой полосы и отсутствие фонаря на крыше.