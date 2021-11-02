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Главе города Белогорска в Крыму вменяется получение взятки в 1,4 млн рублей

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Глава администрации города Белогорска Игорь Ипатко был задержан сотрудниками ФСБ. Ему вменяется получение взятки в размере 1,4 млн рублей. О задержании Ипатко во вторник, 2 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на странице в «ВКонтакте».

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«Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — написал Аксенов.

В управление ФСБ в Крыму уточнили, что Ипатко был задержан при получении взятки в размере 1,4 млн рублей — это сумму он получил за покровительство бизнесу.

Ранее, 25 октября, был арестован бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин. В отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он пробудет под арестом до 23 декабря текущего года. Его обвинили в хищении 85 млн рублей. Порядин вину в совершении преступления не признал, добавляет сайт «Газета.Ru».

5 октября был задержан мэр Евпатории Роман Тихончук. По данным источника, градоначальнику вменяют следующие статьи: организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

При этом в конце сентября также были задержаны отправленные в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. По информации источника, они подозреваются по делу о мошенничестве, при этом Кабанова могут обвинить в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.

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