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27 ноября в Сочи пройдет серия FIA World Touring Car Cup

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22 лучших пилота всех времен и главные автоконцерны мира. Кумиры поколений, чемпионы королевских трасс. Россиян и весь мир ждет легендарный гоночный уикенд. 27 ноября автодром в Сочи примет серию FIA World Touring Car Cup. Две свободные практики, квалификация и две гонки в зачет. FIA WTCR Race of Russia — настоящий подарок всем ценителям автоспорта. FIA WTCR — высший класс соревнований для кузовных авто. В заездах участвуют седаны и хетчбэки с передним приводом. Каждая гонка непредсказуема, победить может любой участник. Соревнования дарят неповторимые эмоции и зрителям, и пилотам, сообщает телеканал «Известия».

Среди пилотов чемпионата — легенды мирового автоспорта.

Так, например, итальянец Габриэле Тарквини побеждал в престижных национальных первенствах, был чемпионом Европы. И участвовал в заездах «Формулы-1». Но настоящую славу приобрел как раз в FIA World Touring Car Cup. В 2003-м Габриэле стал чемпионом. И с тех пор считается одним из фаворитов первенства, регулярно финишируя в очковой зоне.

Француз Иван Мюллер, многократный чемпион гонок, удерживал первенство в 2008, 2010, 2011 и 2013 годах. Кстати, в автоспорт Иван пришел, вдохновившись примером старшей сестры. Но в итоге превзошел родственницу по достижениям.

Британец Роберт Хафф в свое время был одним из самых успешных новичков чемпионата, с первых гонок заявив чемпионские амбиции. Выступал вместе с Мюллером, помогая ему завоевать чемпионство. Сам же в 2012 году тоже стал победителей серии.

Увидеть легенды в деле можно будет в конце осени. FIA World Touring Car Cup стартует в Сочи 27 ноября.

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