В хранилищах Испании хватит газа на 43 дня потребления

Газа в хранилищах Испании хватит максимум на 43 дня. Алжир приостановил поставки голубого топлива через Марокко. Причина — конфликт между африканскими странами, передает телеканал «Известия». При этом, Алжир частично выполняет свои обязательства перед Мадридом. Газ в Испанию продолжает поступать по газопроводу Medgaz. Также для поставок используют танкеры для перевозок сжиженного газа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.