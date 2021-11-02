Перепись населения продлят на «Госуслугах» до 14 ноября

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предложила продлить сроки проведения Всероссийской переписи населения на портале госуслуг до 14 ноября. Соответствующую инициативу озвучил на совещании у первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова заместитель руководителя ведомства Павел Смелов во вторник, 2 ноября.

Участники совещания поддержали предложение статистической службы. Белоусов поручил Росстату и Минцифры обеспечить возможность заполнения анкеты на «Госуслугах» до указанной даты.

Изначально самостоятельную перепись населения на указанном портале планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население могли только переписчики.

Сейчас на «Госуслугах» в переписи участвует каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось 63% жителей России, порядка 20 млн человек сделали это самостоятельно через портал.

Президент России Владимир Путин принял участие в переписи 15 октября через портал госуслуг с компьютера из своего кабинета в Кремле. Премьер-министр Михаил Мишустин также поучаствовал в переписи в формате онлайн.

Согласно постановлению правительства России, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, перепись продлится до 20 декабря.

К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале «госуслуг». Пройти перепись можно и на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы». Итоги первого этапа переписи опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря того же года. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году.