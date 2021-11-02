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Перепись населения продлят на «Госуслугах» до 14 ноября

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предложила продлить сроки проведения Всероссийской переписи населения на портале госуслуг до 14 ноября. Соответствующую инициативу озвучил на совещании у первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова заместитель руководителя ведомства Павел Смелов во вторник, 2 ноября.

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Участники совещания поддержали предложение статистической службы. Белоусов поручил Росстату и Минцифры обеспечить возможность заполнения анкеты на «Госуслугах» до указанной даты.

Изначально самостоятельную перепись населения на указанном портале планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население могли только переписчики.

Сейчас на «Госуслугах» в переписи участвует каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось 63% жителей России, порядка 20 млн человек сделали это самостоятельно через портал.

Президент России Владимир Путин принял участие в переписи 15 октября через портал госуслуг с компьютера из своего кабинета в Кремле. Премьер-министр Михаил Мишустин также поучаствовал в переписи в формате онлайн.

Согласно постановлению правительства России, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, перепись продлится до 20 декабря.

К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале «госуслуг». Пройти перепись можно и на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы». Итоги первого этапа переписи опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря того же года. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году.

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