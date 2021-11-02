Врач назвала причины тревоги из-за непрочитанных сообщений

Люди испытывают изнуряющую информационную нагрузку, поэтому ощущают тревогу из-за непрочитанных сообщений. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщила руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

«Мы не успели перестроиться на новый объем поступающей информации и не научились информационной гигиене», — рассказала она «Газете.RU».

Она отметила, что каждое сообщение на экране смартфона видится мозгу чем-то жизненно важным. По словам специалиста, обилие онлайн-общения усугубляет ситуацию, так как человек испытывает дополнительный стресс из-за того, что не может до конца понять собеседника: его тон, выражение лица и положение в пространстве.

«Это заставляет мозг вовлекаться гораздо сильнее, чем если бы мы находились в одной комнате с тем, с кем говорим. На выходе получаем информационную нагрузку, к объему которой мы не приспособлены», — заключила Бакшутова.

19 июля психолог Людмила Суздальцева назвала способ принять верное решение в условиях стресса. По ее словам, человек, находящийся в стрессовой ситуации, должен дать себе время на то, чтобы подумать и осознать, что с ним происходит и как дальше действовать.

По словам специалиста, часто, находясь в ситуации выбора, человек идет по пути наименьшего сопротивления, отдавая предпочтение традиционным и знакомым решениям.