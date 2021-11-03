Прямой эфир
Общество
В Иркутской области ужесточили меры против распространения коронавируса
Происшествия
На шахте «Байкаимская» в Кемеровской области произошло задымление
Культура
Оркестр Росгвардии выступил в честь Дня народного единства на Кипре
Мир
Экс-замглавы ВСУ призвал Киев готовиться к объявлению военного положения
Армия
Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года
Культура
На аукционе Sotheby's выставят украшения дома Романовых
Армия
Российские военные подарили коляски детям-инвалидам из школы в Дамаске
Армия
Военные в ЗВО провели более 200 командно-штабных учений
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции
Мир
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не думаю, что правильно сейчас акцентировать внимание на конкретных персоналиях: не вызвали Артема Дзюбу и Александра Соболева, вызвали дебютанта Ивана Сергеева, вернули Романа Зобнина, вряд ли сможет сыграть Далер Кузяев... Ключевое слово сейчас — это доверие. Мы доверяем летчику, когда садимся в самолет, доверяем хирургу, идя на операцию, доверяем банку, относя туда свои деньги. Также надо доверять и главному тренеру, который сделает всё возможное, чтобы добиться положительного результата.

Мы можем сколько угодно обсуждать, что надо было вызвать того, а не этого. Но мы знаем ситуацию только от сих до сих, а Валерией Карпин — от края до края. Образно говоря, мы видим, что происходит на одной половине поля, а он видит всё поле целиком. Так что выбор состава — это исключительно его прерогатива. Карпин вызвал футболистов, руководствуясь своими моделями игры, пониманием, кто в какой форме находится на данный момент, учитывая сложившуюся обстановку внутри коллектива. В конечном счете, ему отвечать за результат.

Карпин прекрасно понимает, что это большой шанс. Всё совершенно ясно: пан или пропал.

Если сборная уступит в Сплите, то это будет праздник для любителей злорадства. Они смогут в полной мере насладиться чужими неудачами и поражениями. Если удержим первое место в группе, то начнется эйфория. У нас появится новый герой — Валерий Карпин, а аппетит болельщиков может вырасти до уровня домашнего чемпионата мира, на котором мы добрались до четвертьфинала.

Есть ли у нас шансы в матче с Хорватией? Очевидно, что там будет непросто. Если анализировать объективные факторы, то все они будут в пользу нашего соперника. Положение команд в ФИФА (18-е Хорватии место против 33-го России. — «Известия»), результаты последних лет (хорваты играли в финале ЧМ-2018, регулярно выходили в плей-офф крупных турниров), качество игры, суммарная стоимость игроков на transfermarkt (хорватов — €332,5 млн и россиян — €174,9 млн. — «Известия»), в каких клубах выступают хорватские и российские игроки, сколько они получают игрового времени в топ-чемпионатах.

Но помимо объективных факторов есть еще и «футбольный бог», который помогает тем, кто больше хочет добиться победы. Ключевое слово — желание. Если в данной конкретной игре в Сплите у наших игроков будет больше желания и самоотдачи, чтобы удержать первое место, то шансы есть. Не люблю процентные соотношения, но мне представляется, что футбольный бог услышит молитвы огромного населения России и будет на нашей стороне.

Очень яркий пример — норвежский «Буде Глимт». Единственный профессиональный клуб за полярным кругом, из города с населением 40 тысяч. При этом они разгромно обыгрывают «Рому» в Лиге конференций (6:1). А среди четырех отдавшихся вратарей в нашей сборной есть Никита Хайкин — представитель как раз «Буде Глимт». Он может рассказать, как это чудо происходило изнутри.

Если же мы не займем первое место в группе, то пробиться в Катар через стыковые матчи будет очень тяжело. Там нам могут достаться сборные Португалии, Испании, Италии или Голландия. Команды, которые объективно выше нас классом.

Автор — ​бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза, автор первой программы развития футбола в РФ (1994 год), первый вице-президент и генеральный директор ФК «Динамо» (1992–1997)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021