Не думаю, что правильно сейчас акцентировать внимание на конкретных персоналиях: не вызвали Артема Дзюбу и Александра Соболева, вызвали дебютанта Ивана Сергеева, вернули Романа Зобнина, вряд ли сможет сыграть Далер Кузяев... Ключевое слово сейчас — это доверие. Мы доверяем летчику, когда садимся в самолет, доверяем хирургу, идя на операцию, доверяем банку, относя туда свои деньги. Также надо доверять и главному тренеру, который сделает всё возможное, чтобы добиться положительного результата.

Мы можем сколько угодно обсуждать, что надо было вызвать того, а не этого. Но мы знаем ситуацию только от сих до сих, а Валерией Карпин — от края до края. Образно говоря, мы видим, что происходит на одной половине поля, а он видит всё поле целиком. Так что выбор состава — это исключительно его прерогатива. Карпин вызвал футболистов, руководствуясь своими моделями игры, пониманием, кто в какой форме находится на данный момент, учитывая сложившуюся обстановку внутри коллектива. В конечном счете, ему отвечать за результат.

Карпин прекрасно понимает, что это большой шанс. Всё совершенно ясно: пан или пропал.

Если сборная уступит в Сплите, то это будет праздник для любителей злорадства. Они смогут в полной мере насладиться чужими неудачами и поражениями. Если удержим первое место в группе, то начнется эйфория. У нас появится новый герой — Валерий Карпин, а аппетит болельщиков может вырасти до уровня домашнего чемпионата мира, на котором мы добрались до четвертьфинала.

Есть ли у нас шансы в матче с Хорватией? Очевидно, что там будет непросто. Если анализировать объективные факторы, то все они будут в пользу нашего соперника. Положение команд в ФИФА (18-е Хорватии место против 33-го России. — «Известия»), результаты последних лет (хорваты играли в финале ЧМ-2018, регулярно выходили в плей-офф крупных турниров), качество игры, суммарная стоимость игроков на transfermarkt (хорватов — €332,5 млн и россиян — €174,9 млн. — «Известия»), в каких клубах выступают хорватские и российские игроки, сколько они получают игрового времени в топ-чемпионатах.

Но помимо объективных факторов есть еще и «футбольный бог», который помогает тем, кто больше хочет добиться победы. Ключевое слово — желание. Если в данной конкретной игре в Сплите у наших игроков будет больше желания и самоотдачи, чтобы удержать первое место, то шансы есть. Не люблю процентные соотношения, но мне представляется, что футбольный бог услышит молитвы огромного населения России и будет на нашей стороне.

Очень яркий пример — норвежский «Буде Глимт». Единственный профессиональный клуб за полярным кругом, из города с населением 40 тысяч. При этом они разгромно обыгрывают «Рому» в Лиге конференций (6:1). А среди четырех отдавшихся вратарей в нашей сборной есть Никита Хайкин — представитель как раз «Буде Глимт». Он может рассказать, как это чудо происходило изнутри.

Если же мы не займем первое место в группе, то пробиться в Катар через стыковые матчи будет очень тяжело. Там нам могут достаться сборные Португалии, Испании, Италии или Голландия. Команды, которые объективно выше нас классом.

Автор — ​бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза, автор первой программы развития футбола в РФ (1994 год), первый вице-президент и генеральный директор ФК «Динамо» (1992–1997)

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