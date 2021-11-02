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ВК вложила 100 млн рублей в распространение достоверной информации о COVID и поддержку НКО

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«ВКонтакте» оценила свои инвестиции в распространение достоверной информации о вакцинации и коронавирусе в России и в мире: социальная сеть направила их на разработку и продвижение продуктов, связанных с информированием пользователей, а также на поддержку НКО и благотворительных проектов в рамках борьбы с коронавирусом. Суммарный объем средств, ресурсов и рекламных инструментов превысил 100 млн рублей.

В течение полутора лет «ВКонтакте» непрерывно информирует пользователей о вопросах, связанных с коронавирусом и вакцинацией от COVID-19, сотрудничает с ВОЗ, Минздравом России и другими профильными локальными и международными организациями. За это время были разработаны инструменты, которые помогают следить за новостями и актуальной статистикой о коронавирусе и вакцинации по всему миру. Среди них — метки со ссылками на единый центр информации по коронавирусу в записях, где упоминаются пандемия, вакцины и методы лечения. Также «ВКонтакте» действуют мини-приложение «Коронавирус» и одноименная тематическая лента: благодаря им десятки миллионов людей получают информацию о пандемии из достоверных источников. В мини-приложении пользователи соцсети могут установить особый эмодзи-статус. Через него более 1,5 млн человек высказали свою позицию по отношению к коронавирусу: поделились, что вакцинировались, «проклинают ковид» или просто живут дальше.

«ВКонтакте» помогает пользователям обмениваться личным опытом о вакцинации: в октябре соцсеть запустила мини-приложение «Коллективный иммунитет». Сервис показывает, сколько друзей вакцинировались, — можно сразу перейти с ними в чат, чтобы обсудить подробности. Также «Коллективный иммунитет» содержит актуальную мировую статистику по количеству вакцинированных и «антипаникёрный лист» от экспертов Минздрава России. Мини-приложение позволяет принять взвешенное решение на основе большого объема данных и опыта знакомых.

Кроме того, «ВКонтакте» рассказывает о ситуации в регионах. Социальная сеть помогает оперштабам из разных уголков страны распространять информацию о статистике заболевших, выздоровевших и вакцинированных. Также «ВКонтакте» информирует о мерах противодействия коронавирусной инфекции на уровне региона.

Екатерина Кочнева, руководитель социальных проектов «ВКонтакте»:

«Наша команда с самого начала пандемии представляет проекты, посвященные информированию о ситуации с коронавирусом. Еще в марте 2020 года мы совместно с ВОЗ одними из первых в России создали материал с основными фактами о коронавирусе. А позже представили тематическую ленту новостей «Коронавирус». Мы запускаем новые проекты, чтобы каждый мог сформировать собственный взгляд на ситуацию. Также мы предоставляем площадку и удобный сервис для обсуждения актуальных вопросов: вакцинация и коронавирус волнуют множество людей, и в этом огромном потоке мнений очень легко потеряться».

С начала пандемии поддержку «ВКонтакте» получило больше 150 благотворительных организаций. Социальная сеть выдает целевые гранты НКО для борьбы с коронавирусом, проводит трансляции с врачами и сотрудничает с волонтёрами.

Например, «ВКонтакте» поддержала проект «Просто спросить | COVID-19» от специалистов фонда профилактики рака и экспертов-инфекционистов. Пользователи соцсети могли пройти экспресс-тест на коронавирус, получить персональные рекомендации от врачей, узнать, как уберечься от заболевания и куда обратиться за помощью. Также «ВКонтакте» провела грантовый конкурс для НКО, которые реализуют проекты, связанные с пандемией. Победители разделили 5 млн рублей.

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