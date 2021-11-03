День народного единства, который мы отмечаем 4 ноября, связан с освобождением Москвы от поляков и преодолением Смуты начала XVII столетия. Это символично — ведь тогда ради спасения государства в один ряд встали практически все народы России. Это было подлинное единение сил огромной многонациональной страны, которое стало примером для всех последующих поколений.

Россия изначально строилась как многонациональная держава: сегодня в ней, по данным переписи 2010 года, проживает более 190 народов. Наша страна, в отличие от многих западных колониальных империй, в процессе своего развития чутко относилась к своеобразию, менталитету, религии, духовным корням вошедших в ее состав народов. Российская культура вобрала в себя всё лучшее, что есть у самых разных национальностей РФ.

Принимая другие народы под свою руку, Россия не унижала их, не ставила себя выше соседей, а давала им возможность подняться до своего уровня. Как отмечал выдающийся историк Василий Ключевский: «Старые родословные книги производят впечатление каталога Русского этнографического музея. Вся Русская равнина со своими окраинами была представлена этим боярством во всей полноте и пестроте своего разноплеменного состава, со всеми своими русскими, немецкими, греческими, литовскими, даже татарскими и финскими элементами».

В то время как Россия всё больше давала вновь присоединенным к себе народам, включала их в свой имперский цивилизационный проект, заботилась об их безопасности, Великобритания, Франция и другие великие державы строили свое финансовое и экономическое благополучие на боли и страданиях чужих народов. В этом заключается главная разница между империей Российской и империями западных государств.

Выдающийся русский философ Иван Ильин писал по этому поводу:

«…Дайте себе труд заглянуть в историческую карту Европы эпохи Карла Великого и первых Каролингов. Вы увидите, что почти от самой Дании, по Эльбе и за Эльбой… сидели славянские племена… Где они все? Они подверглись завоеванию, искоренению или полной денационализации со стороны германцев… Видано ли, слыхано ли что-нибудь подобное в истории России? Никогда и нигде! Сколько малых племен Россия получила в истории, столько она и соблюла… Ни принудительным крещением, ни искоренением, ни всеуравнивающим обрусением она никогда не занималась».

Сегодня важно напомнить всем, кто желает разъединить Россию по национальным квартирам, что в случае внешней опасности наши народы всегда выступали вместе.

Башкирская, татарская и калмыцкая конница доблестно воевала во всех войнах России в XVIII–XX веков. Знаменитая Кавказская туземная конная дивизия (получившая также название Дикой дивизии), состоявшая из кабардинцев, дагестанцев, чеченцев, азербайджанцев, черкесов, ингушей и других мусульманских народов России, воевала на Юго-Западном фронте, принимала активное участие в Брусиловском прорыве 1916 года.

В годы Великой Отечественной войны все национальности СССР воевали с врагом, все защищали свою общую Родину. Нацисты считали, что многонациональное государство не выдержит и распадется на враждующие группировки. Однако этого не случилось. В мае 1942 года в числе 5,5 млн воинов РККА, воевавших на фронте, около 1,2 млн были нерусской национальности. Среди Героев Советского Союза — представители большинства наций и народностей СССР, в том числе русских 8160 человек, украинцев 2069, белорусов 309, татар 161, евреев 108, казахов 96, грузин 90, армян 90, узбеков 69, мордвинов 61, дагестанцев 56, чувашей 44, азербайджанцев 43, башкир 39, осетин 32, марийцев 18, туркмен 18, литовцев 18, таджиков 14, латышей 13, киргизов 12, удмуртов 10, карел 9, эстонцев 8, калмыков 8, кабардинцев 7, адыгейцев 6, абхазцев 5, якутов 3, молдаван 2.

Доблестно воевали и выходцы из тех народов, которые подверглись незаконным репрессиям и депортации: чеченцы, ингуши, крымские татары и др. Амет-хан Султан — выдающийся советский ас крымско-татарского происхождения — стал дважды Героем Советского Союза. Памятник ему Российское военно-историческое общество поставило в октябре 2020 года в Симферополе.

Распад СССР сделал независимыми бывшие советские республики. На карте мира появились новые государства. Между тем со времен краха Российской империи страна потеряла более 5 млн кв. км территории. При этом Россия смогла избежать масштабных межнациональных конфликтов, которые вспыхнули после 1991 года во многих других республиках бывшего СССР.

В свое время ученые-евразийцы отмечали, что Россия представляет собой особый мир. Народы и люди, проживающие в его пределах, могут и достигают полного взаимопонимания. Формы мирного сожительства, совместной работы и защиты единой страны фактически стали недостижимы для других стран Европы, Америки и Азии. Россия состоялась как подлинная «семья народов», соединяющая нации, разные по вероисповеданию и происхождению, но близкие по культуре — от быта до политических традиций, по своей исторической судьбе.

России сегодня как никогда необходимо национальное единство, сопричастность к стоящим впереди целям всех граждан нашей страны, независимо от их социального положения. Созданный усилиями многих поколений межнациональный мир, уважение традиций и взаимообогащение культур разных народов, признание непрерывности общей истории стали базовыми основами независимости России. Школьное образование и воспитание граждан страны должно питаться богатейшей культурой и верностью памяти предков.

Несмотря на идущий сейчас процесс глобализации, мы не имеем права утратить дарованный нам историей неповторимый национальный колорит десятков больших и малых народов России.

Автор — научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук

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