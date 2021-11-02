Ученые исследовали данные о пользе цинка при гриппе и коронавирусе

Цинк способен предотвратить симптомы инфекций дыхательных путей, такие как кашель, заложенность носа и боль в горле, а также сократить продолжительность заболевания. Об этом 1 ноября сообщает Eurekalert!

Зачастую для того, чтобы вылечить инфекции дыхательных путей, нужно потратить не только много времени, но и денег. Поэтому цинк вызвал особый интерес у ученых, так как он может стать отличным профилактическим средством к заболеваниям, в том числе к коронавирусу и гриппу.

Ученые объединили 28 клинических испытаний с участием 5446 совершеннолетних. Оказалось, что при использовании таблеток с цинком в среднем симптомы у заболевшего исчезали на два дня раньше, чем при употреблении пустышек.

В течение первой недели болезни у участников, которые использовали цинк, вероятность выздоровления была почти в два раза выше, чем у тех, кто принимал плацебо.

29 октября сообщалось, что применение антидепрессанта флувомаксина при СOVID-19 позволяет снизить вероятность госпитализации.

19 октября стало известно, что в австралийском университете Квинсленда открыли новый способ предсказывать степень тяжести протекания заболевания СOVID-19.

По словам ученых, синтез РНК или белка, который кодирует ген hFwe-Lose, является ключевым фактором, влияющим на тяжесть протекания болезни. Такой показатель синтеза РНК или белка был выявлен у больных со значительной степенью повреждения легких, отметила доктор Арута Куласан.