«Газпром» увеличил добычу газа

Россия с начала 2021 года существенно нарастила добычу и экспорт газа. Согласно статистике за обозначенный период, показатели за 10 месяцев 2021-го уже превысили уровень всего 2020-го, передает телеканал «Известия». Отмечается, что рекордными стали поставки по газопроводу «Сила Сибири». Кроме того, вырос объем экспорта в дальнее зарубежье — до 158,8 млрд куб. м.

Общий объем экспорта вырос почти на 15 млрд куб. м, это порядка 10,5%. Больше всего увеличены поставки газа в Румынию, свыше 272%, в Турцию — на 110%, в Сербию — на 101%. Существенный рост экспорта российского газа отмечен и в другие страны Европы: поставки в Болгарию выросли почти на 52%, в Германию — почти на 23,5%, в Италию — на 15,4%, в Грецию — на 16%, в Финляндию — на 13,6%, в Польшу — на 9,5%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.