Почти все российские регионы ввели QR-коды

Все регионы РФ вводят QR-коды для посещения общественных мест. В семи субъектах РФ система еще пока не запущена, передает телеканал «Известия». Требование не действует

в республиках Алтай и Калмыкия, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях. В этих регионах мера вступит в силу с 8 ноября. С 15 ноября разрешены мероприятия с заполняемостью 70%. Для посещения нужен QR-код или справка о перенесенной болезни.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.