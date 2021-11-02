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Тысячи невакцинированных пожарных Нью-Йорка отстранены от работы

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Более 10 тыс. полицейских, пожарных и других муниципальных служащих Нью-Йорка были отправлены в неоплачиваемый отпуск в понедельник, 1 ноября, за невыполнение предписания мэра города Билла де Блазио об обязательной вакцинации от COVID-19 всех работников городских служб. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает New York Post.

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По информации издания, около 2,3 тыс. пожарных в Нью-Йорке ушли на больничный, потому что не хотят вакцинироваться. Из-за нехватки сотрудников закрылись 18 городских пожарных станций.

Сотрудники пожарной охраны покинули свои рабочие места после многочисленных акций протеста, указывая, что многие из них уже переболели COVID-19 и имеют естественный иммунитет, что никак не учитывается в распоряжении городских властей об обязательной вакцинации.

По данным мэрии Нью-Йорка, по состоянию на прошлую ночь 22,8 тыс. муниципальных служащих остались непривитыми.

«Ситуация остается нестабильной. Мы нанимаем сотрудников, чтобы вернуть подразделения в строй или переместить другие части в этот район для несения службы», — приводит издание слова представителя Пожарного департамента Джими Лонга.

20 октября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об обязательной вакцинации сотрудников пожарной и полицейской служб. По словам главы города, те, кто откажутся от вакцины, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Это касается тех, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины до 1 ноября.

Де Блазио в своем Twitter написал, что больше половины работников, которые еще не были вакцинированы, подали запросы на освобождение, и эти запросы обрабатываются.

Представители профсоюзов пожарных, в свою очередь, обратились к мэру с просьбой дать им больше времени, чтобы решить, вакцинироваться им или нет.

«Если кто-то умрет из-за медленного реагирования на чрезвычайные ситуации, это будет на совести от Билла де Блазио и его чрезмерных полномочий. Я надеюсь, что этот дурак исправит ситуацию как можно скорее», — написала в своем Twitter-аккаунте а член Конгресса от Бруклина Николь Маллиотакис.

Она призвала мэра вернуть возможность для нежелающих вакцинироваться оставаться на службе после еженедельного тестирования на наличие антител.

Ранее, 20 октября, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что в Соединенных Штатах фиксируется мутировавший «Дельта»-штамм коронавируса AY4.2, который ранее идентифицировали в нескольких европейских странах. Однако данные о появлении его кластеров или увеличении количества заболевших на данный момент отсутствуют.

О новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании, информация появилась 19 октября на страницах издания Financial Times. Об опасной вариации коронавируса AY.4.2 рассказали ученые Джеффри Барретт из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

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