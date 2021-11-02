Прямой эфир
Культура
Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года
Мир
В США стартовали учения Global Thunder 22 по отработке ядерных ударов
Культура
Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера
Общество
Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела после ДТП
Мир
Французского актера Абиттана задержали по обвинению в изнасиловании
Наука
Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблемы со здоровьем астронавта
Мир
Германия выступила за ускорение ввода в эксплуатацию СП-2
Мир
Зеленский в Глазго назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»
Мир
Пентагон назвал встречу США и Турции профессиональной
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького

Власти призвали авиабизнес включиться в борьбу с африканской чумой свиней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) призвала авиакомпании и аэропорты организовать информационную работу с пассажирами международных рейсов для недопущения занесения в РФ инфекционных болезней животных и профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС). Это следует из письма замруководителя управления надзорной службы по Москве, Московской и Тульской областям Владимира Менякина главам аэропортов (есть у «Известий»).

Штрих-кот: нормы о маркировке животных внесут в ГД в осеннюю сессию
Минсельхоз сообщил о готовности законопроекта, в Думе его заждались

Россельхознадзор также разослал авиакомпаниям и аэропортам подготовленные Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) информационные брошюры о профилактике распространения АЧС для проведения просветительской работы (есть у «Известий»).

В последние годы в граничащих с Россией странах и уже в ряде субъектов РФ складывается стабильно неблагополучная эпизоотическая ситуация по особо опасным и трансграничным болезням животных, указано в письме Владимира Менякина.

Он указал, что ряд ветеринарных служб соседних стран намеренно скрывают нынешнюю эпизоотическую ситуацию или искажают ее. Речь об АЧС в Беларуси, АЧС и бешенстве на Украине, ящуре, нодулярном дерматите крупного рогатого скота, оспа овец и коз в Казахстане и ящуре, АЧС и классической чуме свиней в КНР и КНДР.

«Наиболее частыми причинами заноса инфекционных болезней животных являются нелегальный ввоз больных животных и зараженной продукции, в том числе с целью использования во время религиозных праздников (Курбан-байрам), и трансграничное перемещение инфицированных диких животных, а также низкая информированность населения и производителей о складывающихся эпизоотической и эпидемической ситуациях в соседних странах и мерах профилактики заноса возбудителей особо опасных и трансграничных болезней животных, в том числе зоонозов, а также пренебрежение нормами биологической безопасности при содержании животных», — сказано в письме.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С чумным видом: авиабизнес призвали включиться в борьбу с болезнью свиней

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021