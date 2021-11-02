Власти призвали авиабизнес включиться в борьбу с африканской чумой свиней

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) призвала авиакомпании и аэропорты организовать информационную работу с пассажирами международных рейсов для недопущения занесения в РФ инфекционных болезней животных и профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС). Это следует из письма замруководителя управления надзорной службы по Москве, Московской и Тульской областям Владимира Менякина главам аэропортов (есть у «Известий»).

Россельхознадзор также разослал авиакомпаниям и аэропортам подготовленные Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) информационные брошюры о профилактике распространения АЧС для проведения просветительской работы (есть у «Известий»).

В последние годы в граничащих с Россией странах и уже в ряде субъектов РФ складывается стабильно неблагополучная эпизоотическая ситуация по особо опасным и трансграничным болезням животных, указано в письме Владимира Менякина.

Он указал, что ряд ветеринарных служб соседних стран намеренно скрывают нынешнюю эпизоотическую ситуацию или искажают ее. Речь об АЧС в Беларуси, АЧС и бешенстве на Украине, ящуре, нодулярном дерматите крупного рогатого скота, оспа овец и коз в Казахстане и ящуре, АЧС и классической чуме свиней в КНР и КНДР.

«Наиболее частыми причинами заноса инфекционных болезней животных являются нелегальный ввоз больных животных и зараженной продукции, в том числе с целью использования во время религиозных праздников (Курбан-байрам), и трансграничное перемещение инфицированных диких животных, а также низкая информированность населения и производителей о складывающихся эпизоотической и эпидемической ситуациях в соседних странах и мерах профилактики заноса возбудителей особо опасных и трансграничных болезней животных, в том числе зоонозов, а также пренебрежение нормами биологической безопасности при содержании животных», — сказано в письме.

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С чумным видом: авиабизнес призвали включиться в борьбу с болезнью свиней