С чумным видом: авиабизнес призвали включиться в борьбу с болезнью свиней

Власти призвали авиабизнес присоединиться к информационной кампании в борьбе с африканской чумой свиней, несмотря на то что самолетами этих животных перевозят редко , следует из письма Россельхознадзора. Обращение связано с ускорением распространения смертельного заболевания на российских мясоперерабатывающих предприятиях, полагают эксперты. В РФ с начала года зафиксировано более 240 очагов африканской чумы свиней. Во Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) главным путем разноса этой болезни считают небрежность пассажиров, которые невольно переносят ее из страны в страну через зараженные свиные продукты или одежду. Дальнейшее распространение пассажирами чумы может обернуться для них значительными штрафами за ввоз продуктов из свинины и закрытием границ, предупредили в МЭБ.

Подложить свинью

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) призвала авиакомпании и аэропорты организовать информационную работу с пассажирами международных рейсов для недопущения занесения в РФ инфекционных болезней животных и профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС) . Это следует из письма замруководителя управления надзорной службы по Москве, Московской и Тульской областям Владимира Менякина главам аэропортов (есть у «Известий»).

Россельхознадзор также разослал авиакомпаниям и аэропортам подготовленные МЭБ информационные брошюры о профилактике распространения АЧС для проведения просветительской работы (есть у «Известий»).

С чумным видом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Аэропорт Домодедово получил письмо ведомства, информация была доведена до сведения компаний, выполняющих международные рейсы, сказал «Известиям» представитель авиагавани. В конце октября документ Россельхознадзора был разослан и перевозчикам, летающим из Внуково, следует из письма главы Центра управления наземным обслуживанием в этом аэропорту Дмитрия Карыгина (есть у «Известий»).

У авиакомпаний в действующих правилах перевозки животных в самолетах, с которыми ознакомились «Известия», свиньи не прописаны . Опрошенные перевозчики и аэропорты не ответили, будут ли они внедрять рекомендации МЭБ. В Россельхознадзоре не смогли пояснить, для какой категории пассажиров и на какой вид продукции распространяется информирование о мерах предосторожности на перевозку, а также с чем связана необходимость в просветительской работе.

Скрыть вспышки

В последние годы в граничащих с Россией странах и уже в ряде субъектов РФ складывается стабильно неблагополучная эпизоотическая ситуация по особо опасным и трансграничным болезням животных , указано в письме Владимира Менякина.

Он указал, что ряд ветеринарных служб соседних стран намеренно скрывает нынешнюю эпизоотическую ситуацию или искажает ее. Речь об АЧС в Белоруссии, АЧС и бешенстве на Украине, ящуре, нодулярном дерматите крупного рогатого скота, оспе овец и коз в Казахстане, а также ящуре, АЧС и классической чуме свиней в КНР и КНДР.

« Наиболее частыми причинами заноса инфекционных болезней животных являются нелегальный ввоз больных животных и зараженной продукции, в том числе с целью использования во время религиозных праздников, и трансграничное перемещение инфицированных диких животных, а также низкая информированность населения и производителей о складывающихся эпизоотической и эпидемической ситуациях в соседних странах и мерах профилактики заноса возбудителей особо опасных и трансграничных болезней животных, в том числе зоонозов, а также пренебрежение нормами биологической безопасности при содержании животных», — сказано в письме.

С чумным видом Фото: ТАСС/Семен Антонов

Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова рассказала «Известиям», что авиакомпания не осуществляла перевозку животных из указанных стран в качестве груза. По ее словам, перевозки мяса как груза осуществляются под контролем государственных служб, ответственных за ветеринарный и фитосанитарный контроль.

В других авиакомпаниях на запрос «Известий» не ответили.

Риски разноса

Африканская чума свиней — смертельное вирусное заболевание домашних и диких свиней, которое не представляет опасности для человека, следует из материалов МЭБ. Вирус устойчив в окружающей среде и в продуктах из свинины, вакцины против АЧС не существует.

Свинина — один из основных источников животного белка в рационе человека, составляет 37% мирового потребления мяса, поэтому распространение АЧС превратилось в серьезную угрозу продовольственной безопасности на планете. В Азии и Тихоокеанском регионе АЧС привела к гибели 6 млн свиней более чем в 10 зараженных странах , указано в материалах МЭБ.

Многие государства (более 50 в Африке, Азии и Европе) оказались в катастрофической ситуации из-за заноса на их территорию АЧС. Эта болезнь может переноситься из одной страны в другую людьми, оказавшимися в контакте с зараженными свиньями, и через зараженные свиные продукты или одежду.

« Главным путем разноса АЧС является небрежность людей, особенно пассажиров, которые невольно переносят ее из страны в страну », — утверждает МЭБ.

Всемирная организация разработала для авиапредприятий руководство по предотвращению распространения АЧС. Согласно ему, авиакомпаниям рекомендовано разместить текстовое обращение на посадочном талоне, сайте, положить листовки и флаеры в карманы кресел в самолетах, прокручивать специальные аудио- или видеозаписи в течение полета .

С чумным видом Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Аэропортам рекомендовано демонстрировать ролик в зале ожидания, разместить стенд с афишей на стойке контроля безопасности, на стенах посадочного моста или в салоне автобуса, доставляющего пассажиров в здание аэропорта, раздавать листовки или флаеры на паспортном контроле, повышать бдительность и организовать тщательную проверку при таможенном досмотре, досмотре ручной клади и при проходе через металлоискатель.

Сложная ситуация

Появление письма от Россельхознадзора может быть связано с ростом распространения АЧС на российских мясоперерабатывающих предприятиях , полагает руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Он уточнил: на конец октября было зафиксировано на 7% больше вспышек АЧС, чем в прошлом году. По словам специалиста, сейчас африканская чума свиней присутствует во всех основных мировых регионах производства этих животных, за исключением Латинской и Северной Америки.

По состоянию на 1 ноября с начала года в РФ выявлено 242 очага АЧС, из них 67% — среди домашних животных , сказано в сообщении информационно-аналитического центра Россельхознадзора об эпидситуации в стране. Наибольшее число очагов зафиксировано в Амурской области — 47, Ярославской — 26, Хабаровском и Приморском краях — по 22.

С чумным видом Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев назвал ситуацию с африканской чумой свиней в России сложной, добавив, что вместе с ветеринарными службами субъектов ведомство пытается бороться с распространением АЧС . По его словам, болезнь пошла с разных точек и в разных регионах, которые занимались легализацией свинины. По клеймам и сопроводительным документам удалось установить, каким образом происходила легализация: под продукцию приписывались животные с других территорий и неизвестного происхождения.

— В число регионов, в которых, есть подозрения, люди совершали махинации и легализовывали свинину, контаминированную вирусом, полученным от животных неизвестного происхождения, относятся Белгородская, Ярославская, Ростовская и Псковская области. Из-за них заболевание получило широкий разнос сразу в четырех уральских регионах: Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, — пояснил Никита Лебедев.

По словам эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анны Кудряковой, мясопереработчики авиаперевозки используют крайне редко и в очень небольших объемах — в этом просто нет необходимости: свинина полностью производится и перерабатывается в России. В этом случае речь может идти о перевозке физическими лицами мясной продукции зарубежного производства. Помимо живых свиней вирус хорошо сохраняется в сушеном, соленом, сырокопченом, замороженном мясе и недостаточно прогретых кусках готовых продуктов, добавил Андрей Дальнов.

Мясопереработчики не ответили на запрос «Известий».