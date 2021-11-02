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Трамвай загорелся в Москве

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В Москве трамвай загорелся из-за повреждения контактной сети. Видео пожара опубликовал РЕН ТВ в понедельник, 1 ноября.

Инцидент произошел вечером в понедельник на Чертановской улице на остановке «Кировоградские пруды».

Предварительно установлено, что контактную сеть оборвал грузовик с прицепом. Оборвавшийся провод упал на крышу трамвайного вагона, из-за чего произошло возгорание. Трамвай почти не пострадал, в нем обгорел только пластиковый кожух. Площадь возгорания составила 2 кв. м, пишет «Москва 24».

В столичном дептрансе сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, пишет сайт kp.ru. Водитель оперативно остановил трамвай и высадил пассажиров, действуя четко по инструкции.

Из-за происшествия пришлось на время приостановить движение транспорта на этом участке, отмечает телеканал «360». Возгорание оперативно ликвидировали, аварийные службы ведут работы по восстановлению контактной сети трамваев на указанном участке, пишет агентство городских новостей «Москва». По маршрутам трамваев пока ходят автобусы.

28 октября в Санкт-Петербурге столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 16 человек. ЧП произошло во Фрунзенском районе города, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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