Зеленский заявил о высоких темпах восстановления природы в Чернобыле

Природа в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) восстанавливается «гораздо быстрее, чем ожидалось». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, 1 ноября, на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата.

По словам украинского лидера, трагедия на ЧАЭС показывает, что «чуть ли не наиболее действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека», передает RT.

Ранее, 24 августа, хранилище ядерных отходов вблизи ЧАЭС, введение в эксплуатацию которого, по мнению экспертов, устранит зависимость Украины от России в сфере хранения атомных отходов, начало свою работу.

При этом 7 июня президент Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для внутреннего и международного туризма. Он подчеркнул, что по его инициативе был начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа ее развития на три года.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв произошел на атомном реакторе РБМК-1000 энергоблока №4, в результате чего в окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ. Согласно сведениям, предоставленным специалистами, причиной произошедшего стало грубое нарушение правил эксплуатации атомной станции, допущенное персоналом блока №4. На территории России больше всего атомному загрязнению подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.