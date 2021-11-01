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Конте станет новым главным тренером ФК «Тоттенхэм»

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Антонио Конте займет пост главного тренера ФК «Тоттенхэм». Об этом в своем Twitter 1 ноября сообщил журналист Николо Скира.

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По его данным, соглашение со специалистом будет рассчитано до 2023 года. Как заявил Скира, зарплата Конте составит €15 млн в год. О его назначении официально должны объявить в ближайшее время, уточняет «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что уже во вторник, 2 ноября, специалист должен провести первую тренировку, сообщает RT.

52-летний Антонио Конте четыре раза выигрывал чемпионат Италии в качестве тренера, а также чемпионат и Кубок Англии вместе с «Челси».

Ранее с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен Нуну Эшпириту Санту спустя четыре месяца после назначения, пишет REGNUM.

В настоящее время лондонский «Тоттенхэм» по итогам девяти туров Английской премьер-лиги 2021/22 с 15 очками находится на восьмой строчке турнирной таблицы. В минувшие выходные «шпоры» потерпели домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

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