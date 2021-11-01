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Производство кислорода для больниц запускают в Псковской области

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На территории одной из воинских частей Псковской области запускается установка, которая будет производить кислород. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале региона.

В рамках поручения президента Владимира Путина достигнуты договоренности Псковской области с Министерством обороны, согласно которым федеральное ведомство будет оказывать содействие региону в снабжении медицинским кислородом, передает Псковское агентство информации. При этом проблем с поставками кислорода для больниц нет. Кислород от Минобороны будет обеспечивать резервный запас.

На протяжении четырех волн COVID-19 появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка. Об этом 28 октября заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в беседе со специалистами оперштаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией. Такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, стали встречаться реже. При этом у пациентов с лихорадкой болезнь может резко прогрессировать.

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