Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в космической отрасли

Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в «Роскосмосе».

В российской госкорпорации уточнили, что меморандум подписан представителем «Роскосмоса» и Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве (ЗИНГСА).

На прошедших в Москве 1 ноября переговорах стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли.

«В ходе визита в Москву делегация Республики Зимбабве также посетит с ознакомительным визитом предприятия российской ракетно-космической промышленности: научный центр оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы», Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина и центр управления полетами «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», — заключили в «Роскосмосе».

13 августа в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой. По итогам встречи был подписан совместный меморандум о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полетов.

Кроме того, Россия выразила готовность сотрудничать с Тунисом в подготовке к полету на орбиту женщины-космонавта из этой страны.