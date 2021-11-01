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Под Томском обнаружили мертвым бывшего судью

Тело бывшего судьи нашли сожженным на кладбище под Томском
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В селе Молчаново Молчановского района Томской области обнаружили тело мужчины 1962 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Об этом 1 ноября сообщило на своем сайте Следственное управление Следственного комитета России по Томской области.

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Тело мужчины, по ряду данных, бывшего судьи Юрия Васильева, который 21 год проработал в Молчановском районном суде, обнаружили 31 октября. Как уточняет ТВ2, 30 октября мужчина поехал на автомойку, загнал автомобиль, но не вернулся. Родственники и полиция начали его искать.

После пропажи человека поиски начали отделения МВД по Томской области. Тело нашли на местном кладбище сожженным. Рядом с ним лежала судейская мантия.

В должности судьи Васильев не работал с 2017 года. Следователями произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

В июле в Санкт-Петербурге председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову обнаружили мертвой в собственной квартире.

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