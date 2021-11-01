NASA опубликовало первое 3D-изображение атмосферы Юпитера

Ученые создали первое трехмерное изображение атмосферы Юпитера. Данные получили с помощью зонда NASA «Юнона», передает телеканал «Известия». Научные результаты объясняют аспекты атмосферных процессов. Прибор проник под слой облаков Юпитера и измерил глубину Большого Красного пятна. Шторм простирается на 350–500 км вглубь атмосферы. За огромным антициклоном астрономы наблюдают с 1665 года. «Юнона» вышла на орбиту Юпитера в 2016 году.

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