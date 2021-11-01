В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана

Из-за тумана в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с девяти вечера понедельника до девяти утра среды, сообщает телеканал «Известия». Температура ожидается в районе 0...+2 °C. Днем сохранится небольшая облачность без осадков. Прогнозы синоптиков распространяется и на Подмосковье. Водителей призвали быть внимательными на дорогах. «Желтый» уровень объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.