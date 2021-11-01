В Новой Москве новостройки подорожали на 30%

Стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Новомосковского административного округа (НАО) столицы впервые превысила 203 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении агенства недвижимости «Метриум», которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 1 ноября.

Так, за последний год средняя цена квадратного метра в новой Москве увеличилась на 30% по сравнению с третьим квараталом прошлого года, когда средняя стоимость квадратного метра здесь составляла 157 тыс. рублей за «квадрат». Быстрее всего дорожали трехкомнатные квартиры.

В Троицком административном округе (ТАО) жилье тоже подорожало, но психологически важная отметка в 100 тыс. рублей была пройдена во втором квартале этого года. В третьем квартале средняя стоимость «квадрата» в этом округе достигла 109 тыс. рублей.

В целом в Новой Москве за прошедший год 1 кв. м жилья подорожал до 195 тыс. рублей. С третьего квартала 2020 года, когда этот показатель составлял 156 тыс. рублей, стоимость новостроек в ТиНАО выросла на 25%.

Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка отметила, что рынок нового жилья на присоединенных территориях в целом стал для покупателя таким же привлекательным, как и в старых границах Москвы. Она считает, что цены на квартиры в ТиНАО продолжат расти.

В начале октября в «Метриуме» сообщили, что средняя цена 1 кв. м в новостройках массового сегмента Москвы в сентябре 2021 года была на 35% выше, чем в сентябре прошлого года.

В третьем квартале объем предложения увеличился на 33%. «Квадрат» жилья подорожал на 4,5%, с начала сентября — на 2,8%.

Рост цен в компании объяснили повышением строительной готовности корпусов (плановая индексация цен), а также наращиванием экспозиции преимущественно компактных квартир.