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Новый Nissan Pathfinder появится на российском рынке в 2022 году

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На заводе Nissan в Смирне (штат Теннесси, США) началось производство Nissan Pathfinder нового поколения, предназначенного для продажи в России. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Nissan.

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Отмечается, что первые автомобили поступят в салоны российских дилеров Nissan в начале 2022 года. Модель будет представлена в четырех комплектациях. В базовую версию войдут система полного привода, семь подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, руля и сидений, система NissanConnect Services и многое другое.

Новый салон может иметь восьмиместную или семиместную компоновку. Среди новейших опций будут доступны проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюймов, электронная приборная панель, система автономного вождения ProPILOT Assist.

Автомобиль оснащается 3,5-литровым двигателем V6 и девятиступенчатой автоматической трансмиссией, обеспечивая плавное и быстрое переключение.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Кроссовер заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Автомобиль построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

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