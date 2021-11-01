Прямой эфир
Мир
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях штаммов COVID-19 «мю» и «лямбда» в России
Общество
В Кремле отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации
Общество
В России выявили 40 402 случая COVID-19 за сутки
Мир
Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус
Мир
Песков ответил на заявления Байдена о нежелании РФ бороться с изменением климата
Мир
В Кремле назвали контракт на поставку газа в Молдавию взаимовыгодным
Общество
Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве
Мир
Экс-глава МИД Украины заявил о последствиях пиара на полученном оружии
Мир
В правительстве заявили о начале реализации климатических проектов в 2022 году
Общество
Власти Алтая сообщили о введении в республике QR-кодов с 29 ноября

Первое в мире беспилотное водное такси появилось в Амстердаме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амстердаме по городским каналам начало курсировать первое в мире беспилотное такси. Об этом 29 октября сообщало издание Tech Times.

Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) представила на каналах Амстердама самоходное водное такси Roboat, работающее на искусственном интеллекте. Одно такое такси может перевозить до пяти пассажиров.

Как отмечается, каналы Амстердама являются одним из самых популярных туристических направлений в мире. Дизайн города делает его наиболее подходящим местом для использования водного такси для более быстрого передвижения, чем по суше.

Ориентироваться в сети каналов помогут многочисленные датчики и камеры. Лодка уже прошла успешные тесты.

Ранее, 8 сентября, сообщалось, что осенью 2021 года «Яндекс» запустит тестирование беспилотного такси в Москве. Cервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении «Яндекс Go», доехать на нем до метро, съездить в торговый центр или спортзал.

7 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России намерены активно развивать дороги для беспилотных автомобилей. По его словам, кольцевая автомобильная дорога в Москве уже готова к беспилотникам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021