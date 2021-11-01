Первое в мире беспилотное водное такси появилось в Амстердаме

В Амстердаме по городским каналам начало курсировать первое в мире беспилотное такси. Об этом 29 октября сообщало издание Tech Times.

Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) представила на каналах Амстердама самоходное водное такси Roboat, работающее на искусственном интеллекте. Одно такое такси может перевозить до пяти пассажиров.

Как отмечается, каналы Амстердама являются одним из самых популярных туристических направлений в мире. Дизайн города делает его наиболее подходящим местом для использования водного такси для более быстрого передвижения, чем по суше.

Ориентироваться в сети каналов помогут многочисленные датчики и камеры. Лодка уже прошла успешные тесты.

Ранее, 8 сентября, сообщалось, что осенью 2021 года «Яндекс» запустит тестирование беспилотного такси в Москве. Cервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении «Яндекс Go», доехать на нем до метро, съездить в торговый центр или спортзал.

7 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России намерены активно развивать дороги для беспилотных автомобилей. По его словам, кольцевая автомобильная дорога в Москве уже готова к беспилотникам.