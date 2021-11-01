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Жители столицы смогут бесплатно пройти ПЦР-диагностику в 70 точках

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70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 работают в Москве. Пройти ПЦР-диагностику можно бесплатно. Точки расположены в 15 центрах госуслуг и в вестибюлях некоторых станций метро. Тестирование проходит и в нерабочие дни, сообщает телеканал «Известия». Нужно предоставить паспорт и данные полиса ОМС. Результат будет готов через сутки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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